Российская учительница устроила «день каннибала» и разрешила избить ученика

Учительница физкультуры школы в подмосковных Химках санкционировала избиение ученика, который рассердил ее долгим завязыванием шнурков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Московской области Ксению Мишонову.

По ее словам, педагог оскорбила мальчика, когда он наклонился завязать шнурки слетевшего с ноги кроссовка, и спровоцировала детей на его избиение. Ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.

По информации издания «Подмосковье сегодня», речь идет о школе №22. Как рассказал отец пострадавшего, на уроке физкультуры ученик упал, после чего учительница сказала детям: «Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!»

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«Все дети накинулись на Ваню и начали бить. После этого до его головы невозможно было дотронуться, все болело», — возмутился родитель. Он добавил, что педагог попыталась объяснить произошедшее шуткой, но родители намерены получить результаты судмедэкспертизы, чтобы добиться для нее наказания.

Директриса заявила изданию, что преподавательница «много лет работала со старшими классами, а с первыми классами работает первый год». После визита в школу правозащитников и главы Химок Дмитрия Волошина учительница написала заявление об уходе.

13 января сообщалось, что ученики школы №27 в Сызрани (Самарская область) избили учительницу до потери сознания после того, как она попыталась разнять драку двоих учеников. «Один из учеников восьмого класса нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нему присоединились еще двое и стали пинать ее ногами», — сообщил источник местного телеканала. Пострадавшая попросила полицию прекратить проверку.

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