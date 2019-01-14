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Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

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22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

«В ходе опроса женщина обратилась с просьбой к сотрудникам полиции о прекращении проводимой проверки, так как она не имеет ни к кому претензий», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что мнение преподавательницы учтут, и по итогам собранных материалов будет принято процессуальное решение.

13 января сообщалось, что школьники избили учительницу до потери сознания после того, как она попыталась разнять драку двоих учеников. «Один из учеников восьмого класса нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нему присоединились еще двое и стали пинать ее ногами», — сообщил источник местного телеканала. Инцидент произошел в четверг, 10 января.

Позднее одна из учениц рассказала, что напавший на женщину 15-летний восьмиклассник известен в школе как хулиган, часто избивающий сверстников, но при этом вызывающий их восхищение и уважение. По ее словам, он пришел на урок физкультуры, где занимались девятиклассники, и набросился на одного из учеников. Учительница пыталась заслонить его собой.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Twitter обещал держать ситуацию на контроле, пока виновный не будет наказан, а в региональном министерстве образования, по его словам, должны сделать все возможное, чтобы каждый учитель чувствовал себя защищенным. О каких именно мерах может идти речь, Азаров не уточнил.

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