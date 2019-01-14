Российский губернатор отреагировал на избиение школьником учительницы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Twitter похвалил избитую школьником учительницу за смелость, которая позволила избежать получения серьезных травм детьми.

«В телефонном разговоре педагог сообщила, что чувствует себя нормально, необходимая медпомощь оказывается», — отмечено в одном сообщений Азарова, опубликованных утром в понедельник, 14 января.

Губернатор пообещал держать ситуацию на контроле пока виновный не будет наказан, а в региональном министерстве образования, по его словам, должны сделать все возможное, чтобы каждый учитель чувствовал себя защищенным.

О каких именно мерах может идти речь, Азаров не уточнил.

Пострадавшая рассказала губернатору, что, разнимая двух дерущихся учеников, получила непреднамеренный удар в лицо от одного из них.

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13 января сообщалось, что в Сызрани школьники избили учительницу физкультуры до потери сознания за попытку разнять драку. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами.

Позднее одна из учениц рассказала, что напавший на женщину восьмиклассник известен в школе как хулиган, часто избивающий сверстников. Инцидент произошел в четверг, 10 января. Он пришел на урок физкультуры, где занимались девятиклассники, и набросился на одного из учеников. Учительница пыталась заслонить его собой.

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