Избившую пятиклассницу завуча отстранили от работы

В Тольятти (Самарская область) отстранили от работы школьную учительницу, которая ударила ученицу по лицу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

По факту произошедшего проводится служебная проверка. «При любых обстоятельствах действия педагога в администрации образовательного учреждения и департаменте образования считают недопустимыми», — отметили в горадминистрации.

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В школе № 93, где произошел инцидент, утром в четверг, 17 января, провели экстренное совещание.

Ранее, 16 января, сообщалось, что в одной из тольяттинских школ завуч избила ученицу, рисовавшую на уроке. В сети распространилось видео, на котором видно, как женщина держит одной рукой открытый учебник биологии, а второй — бьет по лицу сидящую на первой парте девочку.

На возмущение ученицы педагог ответила, что хочет добиться от школьницы достойного поведения на занятии.

По некоторым данным, эта учительница и прежде применяла силу в отношении школьников.

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