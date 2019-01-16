Российские школьники избили пятиклассника с эпилепсией

Два пятиклассника из Набережных Челнов избили одноклассника с эпилепсией. Информация об этом появилась 16 января в группе «Набережные Челны Life» во «ВКонтакте».

Начальник управления образования и по делам молодежи Винер Харисов подтвердил информацию об избиении, сообщает региональное издание Chelny-biz.ru. Он рассказал, что драка произошла 10 января после уроков в школе №15 Набережных Челнов. Харисов добавил, что пострадавший ребенок сам спровоцировал драку. По его словам, ученик освобожден от физкультуры, однако его диагноз не подтвержден.

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«Все участники конфликта поставлены на профилактический учет, родители привлечены к административной ответственности. С учащимися проведены профилактические беседы», — заключил он.

Как сообщает издание «Такие дела», прокуратура Набережных Челнов проверяет информацию, появившуюся в группе во «ВКонтакте».

13 января ученики школы №27 в Сызрани (Самарская область) избили учительницу физкультуры, которая пыталась разнять драку. В результате инцидента 22-летняя преподавательница попала в больницу с сотрясением головного мозга. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал сделать все, чтобы учителя чувствовали себя защищенными.

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