Российские школьники избили пятиклассника с эпилепсией

Два пятиклассника из Набережных Челнов избили одноклассника с эпилепсией. Информация об этом появилась 16 января в группе «Набережные Челны Life» во «ВКонтакте».
Начальник управления образования и по делам молодежи Винер Харисов подтвердил информацию об избиении, сообщает региональное издание Chelny-biz.ru. Он рассказал, что драка произошла 10 января после уроков в школе №15 Набережных Челнов. Харисов добавил, что пострадавший ребенок сам спровоцировал драку. По его словам, ученик освобожден от физкультуры, однако его диагноз не подтвержден.
«Все участники конфликта поставлены на профилактический учет, родители привлечены к административной ответственности. С учащимися проведены профилактические беседы», — заключил он.
Как сообщает издание «Такие дела», прокуратура Набережных Челнов проверяет информацию, появившуюся в группе во «ВКонтакте».
13 января ученики школы №27 в Сызрани (Самарская область) избили учительницу физкультуры, которая пыталась разнять драку. В результате инцидента 22-летняя преподавательница попала в больницу с сотрясением головного мозга. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал сделать все, чтобы учителя чувствовали себя защищенными.