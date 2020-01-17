Пьяный россиянин избил бригаду скорой помощи

В Омске местный житель в нетрезвом виде напал на бригаду скорой помощи и не давал медикам пройти к машине. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по Омской области.

Инцидент произошел 17 января на улице 8-я Марьяновская. Врачи приехали на вызов к пациенту, пожаловавшемуся на боли в груди. Медики попросили его предоставить документы, но тот в ответ стал оскорблять фельдшеров, ругаться матом и вести себя агрессивно. Старшего фельдшера он ударил по колену, она достала телефон и попыталась позвонить водителю, но пациент бросил гаджет на пол и выкинул сумку с медикаментами в коридор.

Медики выбежали на улицу, но мужчина преграждал им выход со двора, преследовал их и не давал выйти со двора. Они крикнули водителю, чтобы тот нажал тревожную кнопку и вызвал сотрудников Росгвардии.

Напавшего на медиков мужчину задержали.

Ранее в Омске пьяный пациент городской больницы №1 избил врача-травматолога на приеме, пока тот пытался наложить ему гипс на сломанную ногу. Медик также нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали 26-летнего мужчину.

22 января в Самаре пьяный россиянин избил 82-летнего врача скорой помощи. Он несколько раз ударил медика в голову и живот. Скорую вызвала жительница дома, которой показалось, что под лестницей лежит ребенок.

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