Россиянин травмировал травматолога на приеме

Пациент омской городской больницы №1 избил врача-травматолога на приеме, сообщается на сайте Управления Следственного комитета (СК) по Омской области.

В ночь на 27 февраля россиянин нанес удары кулаками по лицу и телу врача, когда тот накладывал ему гипс на сломанную ногу. Медик успел нажать кнопку тревожной сигнализации. По вызову приехали сотрудники Росгвардии и задержали 26-летнего нарушителя.

Перед тем как доставить пациента в отделение полиции, ему наложили гипс.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту инцидента назначили проверку.

22 января в Самаре пьяный россиянин избил 82-летнего врача скорой помощи. Он несколько раз ударил медика в голову и живот. Скорую вызвала жительница дома, которой показалось, что под лестницей лежит ребенок.

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