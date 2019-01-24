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Россиянин устал ждать раненую подругу в больнице и проломил стену врачом

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Youtube / НГС.НОВОСТИ

Житель Новосибирска пожаловался на то, что врачи слишком долго оказывают помощь его подруге, и атаковал сотрудника городской больницы. Видеозапись произошедшего опубликовало издание «НГС. Новости» в четверг, 24 января.

Инцидент произошел около 02:00 ночи (22:00 по московскому времени) в травмпункте горбольницы №1 Заельцовского района. По словам врача онколога-уролога Марии Тургановой, в учреждение поступила женщина с резаными травмами правой руки. «Момент травмы она скрывает, говоря о том, что самостоятельно порезалась. Но как на самом деле было — мы не можем утверждать», — пояснила Турганова, добавив, что пациентку сопровождал, предположительно, гражданский муж.

Сначала мужчина ждал ее около кабинета в коридоре, но затем потребовал, чтобы его подругу раньше освободили из операционной перевязочной. Не дождавшись реакции, он атаковал травматолога. По словам очевидцев, напавший бил врача кулаками, душил, а затем ударил его о стену так, что она проломилась.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестный заталкивает медика в кабинет и наносит ему удары.

Другие сотрудники учреждения и охрана помогли травматологу справиться с дебоширом. Врачи предположили, что он был пьян. После драки спутник пациентки ушел из больницы, так ее и не дождавшись. Женщине была оказана необходимая помощь, она также покинула больницу до приезда полиции и отказалась называть координаты своего гражданского мужа.

Сообщается, что пострадавший врач проходит судмедэкспертизу, чтобы оценить ущерб здоровью. Управление Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области начало проверку по факту произошедшего. Видеозапись с инцидентом была передана сотрудникам правоохранительных органов.

22 января в Самаре мужчина избил приехавшего к нему на помощь 82-летнего врача скорой помощи. Пациент находился в подъезде одного из домов в состоянии алкогольного опьянения. Он напал на медика и несколько раз ударил его в голову и живот.

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