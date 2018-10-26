Россиянка избила врача клавиатурой из-за придуманного исследования

Жительница Омска решила разобраться с врачом, который отказался сделать ей ультразвуковое исследование, непрописанное в договоре об оказании медицинских услуг, сообщает портал «СуперОмск».

Инцидент произошел 24 октября в городской больнице Омска № 2. Пациентка зачеркнула в своем направлении на УЗИ одно исследование и от руки написала другое, которое, по ее мнению, подходило ей больше.

Врач отказался принять 47-летнюю женщину и попытался объяснить, что не имеет права провести процедуру. В ответ она сначала бросила направление специалисту в лицо, а затем ударила его по голове компьютерной клавиатурой.

По предварительным данным, в результате инцидента врач получил сотрясение головного мозга, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Следователи проведут проверку по факту произошедшего.

В июле 2017 года житель Омска избил хирурга после того, как он попросил его покинуть ординаторскую. Мужчину забрали в отделение полиции, а у врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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