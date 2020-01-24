Пьяный россиянин избил двух фельдшеров

В Омске в одном из частных домов пьяный мужчина избил двух фельдшеров. Он не позволял женщинам оказать ему медицинскую помощь, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел ночью 17 января. Мужчина нанес фельдшерам телесные повреждения, препятствуя оказанию медпомощи. Одной из женщин он разбил телефон. Медики вызвали росгвардейцев, которые доставили нападавшего в больницу.

По факту инцидента проводится проверка.

22 января в Самаре пьяный россиянин избил 82-летнего врача скорой помощи. Он несколько раз ударил медика в голову и живот. Скорую вызвала жительница дома, которой показалось, что под лестницей лежит ребенок.

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