Избивший россиянина врач скорой рассказал о произошедшем

Врач скорой помощи Иван Бондарев, которого петербургский пенсионер обвинил в избиении, рассказал свою версию случившегося. Его словам приводит РЕН ТВ.

По информации медика, 9 января его бригада приехала на вызов к пожилому мужчине, которого было решено везти на обследование в стационар Александровской больницы. По дороге россиянин узнал, что его везут не туда, куда он хотел, и начал агрессивно требовать отвезти его по другому адресу. Мужчина говорил, что «уже договорился, оплатил палату» в госпитале для ветеранов войны.

«Мы попытались объяснить, что мы везем туда, куда нам сказали. Мы решаем вопросы о том, куда везти. В этот момент он вскочил и попытался выйти из едущего автомобиля», — сказал Бондарев.

Он отметил, что также получил травмы. По предварительным данным, у врача сотрясение мозга и множественные ушибы. При этом медик не объяснил произошедшую драку с больным.

Ранее пострадавший пациент написал на работника скорой заявление в полицию. Мужчина сообщил, что медик напал на него, когда тот потребовал отвезти его в госпиталь для ветеранов вместо больницы, и разбил нос. В итоге ему пришлось ехать в травмпункт зашивать рану.

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