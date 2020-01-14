Врач скорой избил россиянина по дороге в больницу

Пожилой житель Петербурга пожаловался на избившего его врача скорой помощи во время поездки в больницу. В итоге на другой скорой россиянина увезли уже в травмпункт, сообщает «Фонтанка».

Жена пенсионера рассказала изданию, что ее муж, 76-летний Жора Мирзоян, ранее пережил инфаркт и страдал мерцательной аритмией. Утром 9 января ему внезапно стало плохо, давление подскочило до 190, началась одышка. На вызов приехала бригада скорой, которой супруги заявили, что поедут только в госпиталь для ветеранов войны на Старорусской, 3. «Мы договорились, сказали, что нас там (в госпитале) ждут. Сами на такси не можем, потому что по пути может стать плохо», — сказала женщина.

По ее словам, врачи не оказали Мирзояну медицинскую помощь, но пригласили в машину. Когда по дороге водитель повернул в сторону другой больницы, пациент возмутился и начал стучать в окно. Карета скорой остановилась, врач по фамилии Бондарев вышел из водительской кабины и спросил у больного, в чем дело. На требование отвести его в конкретную клинику медик ответил: «Куда хочу, туда и отвезу». Пенсионер попытался выйти из салона, но Бондарев попытался силой остановить его.

«Он взял моего мужа за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить. Я стала кричать. Врач ударил мужа в переносицу. Хлынула кровь. Я хотела между ними встать, но медсестра меня толкнула в грудь и скрутила руки сзади», — заявила супруга пострадавшего.

Медсестра вставила жгуты из бинтов в нос Мирзояну, чтобы остановить кровь, и его с женой отпустили. Они пошли в полицию и написали заявление, а потом оттуда на другой машине скорой поехали в травмпункт. Там мужчине сделали томограмму и зашили нос.

Издание отмечает, что заявление от пострадавшего дошло до оперативного дежурного 12 января.

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