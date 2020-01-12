Российские врачи три дня игнорировали парализованного пациента

В городской больнице Георгиевска (Ставропольский край) врачи три дня игнорировали пациента. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте georgievsk_ru.

Отмечается, что 9 января мужчина поступил в медицинское учреждение в парализованном состоянии. «Уложили на бетон. Кричал, что хочет воды и в туалет, внимания никто не обращал, в итоге три дня без еды и воды», — говорится в сообщении.

Фото опубликовано @georgievsk_ru

По информации автора письма, 11 января пациента перевели в терапию. «При чем тут терапия, если у человека поломана ключица, и парализованы ноги», — добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов с переломами и заявил об увольнении посреди смены. По словам врача, он устал от работы, его не устраивали зарплата и условия труда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!