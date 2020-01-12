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Пьяный травматолог пожаловался на зарплату и уволился посреди смены

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В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов с переломами и заявил об увольнении посреди смены. Об этом сообщает новостной портал NGS55.ru.

По словам врача, он устал от работы, его не устраивали зарплата и условия труда. Травматолог заявил, что больше не будет принимать пациентов и уходит из медицины.

Он также признался, что выпил, и пожаловался на давление со стороны страховых компаний. «То есть больных мы принимаем, допустим, десять человек, а на самом деле пишем, что двадцать человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании», — рассказал Батушенко.

Врач отметил, что имеет 45-летний стаж работы, ранее он работал в стационаре и делал операции на позвоночник. Однако завершить свою карьеру решил «именно сегодня».

В сентябре травматолог поликлиники города Моздок Северной Осетии пришел на работу в пьяном виде. Врач прописал ребенку с переломом руки мазь на гипс. Затем, вызвав возмущение родителей пациента, он попытался сбежать. После инцидента травматолога уволили.

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