Россиянка пришла в больницу и застала пьяного матерящегося врача

Readovka / vk.com

Жительница Ставропольского края пришла на прием к гинекологу в районной больнице села Степное и обнаружила, что мужчина пьян — он попытался прогнать ее, используя нецензурную лексику. Об этом сообщило издание Readovka.

Как пишет издание, женщина пришла на прием к гинекологу Магомеду Алиханову. Она засняла происходящее на видео — на записи видно, что мужчина пьян, он ложится на кровать и с матом пытается прогнать пациентку.

Материалы по теме «Понимаешь, что ничего не можешь» Почему в России так сложно найти хорошего врача

В Степновской районной больнице отказались комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии пьяный врач прописал ребенку со сломанной рукой мазать гипс мазью. На снятой отцом ребенка записи видно, что медик два раза пытается спуститься по лестнице и едва не падает. Мужчину уволили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru