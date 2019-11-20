В России врач-рентгенолог напилась до состояния зомби и попала на видео

Видео: t.me/radiogovoritmsk

В Воронежской области врач-рентгенолог пришла на работу в нетрезвом виде. Местные жители привели на прием ребенка со сломанной рукой и сняли состояние врача на видео. Ролик опубликован YouTube-канале местной интернет-газеты.

На появившихся в сети кадрах родители пациента Семилукской больницы возмущаются поведением врача, пока та сидит с закрытыми глазами и практически не реагирует на происходящее вокруг. «Вот она — чудо пьяное! <...> Тут не с кем общаться — это же просто зомби», — возмущаются люди за кадром.

«Между прочим, это по всей больнице так стало. Никого нельзя найти. Все врачи то на планерке, то на семинарах. <...> Пробегала всю больницу после двух операций на спину, очереди в каждом кабинете, в процедурном вообще непонятно кто работает. <...> Стало невыносимо обращаться в больницу. Раньше такого ужаса не было», — написала в комментариях к ролику Лариса Широбокова.

Сразу после инцидента рентгенолога уволили, сообщил телеканалу «360» главный врач больницы Алексей Акульшин. «В ее объяснительной сказано, что у нее сложились такие семейные обстоятельства», — сказал он, пояснив, что больница работает в обычном режиме.

Ранее в Северной Осетии пьяный врач прописал ребенку со сломанной рукой мазать гипс мазью. На сделанной отцом ребенка записи видно, что медик два раза пытается спуститься по лестнице и едва не падает. Врача уволили.

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