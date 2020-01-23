В российской больнице пациент с гранатой потребовал срочной выписки

В подмосковном Королеве пациент городской больницы пригрозил врачу гранатой, чтобы ускорить процесс своей выписки. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел утром 22 января. Пациент подошел к врачу-пульмонологу и заявил, что «все здесь взорвет», если его срочно не отпустят домой. В его руках была учебная пиротехническая граната Rag F-1.

На место происшествия приехала полиция. Пациент добровольно отдал гранату правоохранителям, эвакуировать больницу не стали. Позже выяснилось, что пригрозивший врачу гранатой мужчина уже имеет судимости за разбой и грабеж.

Ранее в Омске пьяный пациент городской больницы №1 избил врача-травматолога на приеме, пока тот пытался наложить ему гипс на сломанную ногу. Медик также нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали 26-летнего мужчину.

22 января в Самаре пьяный россиянин избил 82-летнего врача скорой помощи. Он несколько раз ударил медика в голову и живот. Скорую вызвала жительница дома, которой показалось, что под лестницей лежит ребенок.

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