Пьяный россиянин выстрелил в голову защищавшему мать пасынку

Житель города Елизово в Камчатском крае выстрелил в голову сыну своей сожительницы, который вступился за мать после их очередного конфликта — мужчина регулярно жестоко обращался с ней. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 15 января 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 44-летним пасынком. Из-за спора подозреваемый разозлился, взял ружье и выстрелил в пасынка. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, врачам удалось спасти ему жизнь.

Против мужчины завели дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

15 января стало известно, что житель Алтайского края случайно выстрелил в грудь 13-летней дочери во время ссоры с женой. Увидев мужа с оружием, женщина спряталась в квартире. Тот выстрелил во входную дверь несмотря на то, что знал о присутствии дома детей. После этого он дважды выстрелил в окна со двора и скрылся.

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