Россиянин случайно выстрелил из ружья в дочь во время ссоры с женой

Житель села Турочак на Алтае случайно выстрелил в свою 13-летнюю дочь во время ссоры с женой, девочку госпитализировали с тяжелым ранением. Об этом сообщает агентство «Банкфакс» со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, конфликт произошел ночью 12 января. 41-летний мужчина, будучи пьяным, взял охотничье ружье и пошел выяснять отношения с женой. Перед этим женщина вместе с детьми ушла жить к родителям и подала документы на развод.

Увидев мужа с оружием, жена спряталась в квартире. Мужчина знал, что в квартире есть дети, но все равно выстрелил во входную дверь и попал в дочь. Девочка получила проникающее огнестрельное ранение грудной клетки, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. После этого отец дважды выстрелил в окна со двора, после чего скрылся.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело пунктам «в», «е», части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом»).

В начале декабря 2019 года жителя Каменского района Алтайского края приговорили к 19 годам колонии строгого режима за убийство 11-месячного сына своей подруги, которую неоднократно избивал. В мае 2019 года, испытывая к ребенку «личную неприязнь», мужчина несколько раз ударил младенца, после чего задушил его.

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