Отчим-душитель раскаялся и показал захоронение пятилетней девочки из Крыма

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Отчим, убивший пятилетнюю падчерицу, показал место, где спрятал тело, и раскаялся в содеянном. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале Следственного комитета.

На опубликованных кадрах видно, как следователи раскапывают место захоронения девочки. Под землей они находят розовую куртку, которая принадлежит ребенку. Как рассказал отчим, после убийства он вывез тело девочки из дома на автомобиле, «посадив на заднее сиденье». Младший сын при этом находился на переднем сиденье.

По утверждению отчима, он раскаялся в преступлении в тот момент, «когда пришел в себя и увидел, что с ней [падчерицей] произошло».

Ранее сообщалось, что отчим пятилетней девочки собирался судиться за нее и младшего сына с матерью, которая хотела развестись. Мать девочки работала в Китае и приезжала в село Кропоткино месяц назад. Женщина хотела забрать детей, но муж не позволил ей это сделать — младший ребенок у них общий. Жена не могла подать на развод, так как у нее временная регистрация по месту жительства в Китае — ей пришлось вернуться туда и заниматься оформлением необходимых документов.

15 ноября крымские следователи задержали жителя села Кропоткино, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы. Мужчина заявил об исчезновении ребенка 13 ноября. Он утверждал, что уехал с младшим сыном и запер девочку, а когда приехал обратно, дверь была открыта изнутри и ребенка в доме не оказалось. Поиски ни к чему не привели.

Вскоре эксперты-криминалисты установили, что к исчезновению девочки причастен отчим. Мужчина признался, что убил ребенка 12 ноября, вывез тело и закопал. Мужчина попытался покинуть страну с младшим ребенком, но ему это не удалось — тогда он заявил об исчезновении девочки. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

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