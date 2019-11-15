В детсаду рассказали об убившем падчерицу отчиме из Крыма

Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки сам воспитывал ее и двухлетнего брата — дети ходили в сад «в чистом и опрятном виде». Об этом рассказала заведующая детского сада №5 Людмила Семенюкова, передает «Вечерняя Москва».

Она отметила, что детей одевали очень легко. Когда воспитатели поинтересовались, почему дети ходят без теплой одежды, отчим ответил, что закаливает их, чтобы «укрепить здоровье».

Семенюкова также рассказала, что отчим забрал Дашу за несколько дней до ее исчезновения. Он также написал заявление о том, что девочка не будет посещать учебное заведение две недели по причине болезни. Женщина отметила, что в этом не было «ничего подозрительного», так как это не противоречит законодательству. Последний раз девочка была в саду 8 ноября. Ее младший брат перестал ходить туда еще в прошлом месяце из-за болезни.

Заведующая отметила, что отчим всегда интересовался, как кормят детей, как у них дела с успеваемостью. По ее словам, мужчина привозил детей на «дорогом автомобиле» и забирал после занятий. Она отметила, что для убийства не было никаких предпосылок.

Ранее сообщалось, что семья пятилетней девочки из Крыма, тело которой обнаружили в канаве, не состояла на учете в органах опеки и по делам несовершеннолетних. В семье было двое детей — пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. В администрации уточнили, что младший брат девочки находится в детской больнице с бронхитом. Мать девочки была в Китае, она должна приехать в Крым 15 ноября.

15 ноября крымские следователи задержали жителя села Кропоткино, подозреваемого в убийстве его пятилетней падчерицы. Мужчина заявил об исчезновении ребенка 13 ноября. Он утверждал, что уехал с младшим сыном и запер девочку, а когда приехал обратно, дверь была открыта изнутри и ребенка в доме не оказалось. Поиски ни к чему не привели.

Вскоре эксперты-криминалисты установили, что к исчезновению девочки причастен отчим. Мужчина признался, что убил ребенка 12 ноября, вывез тело и закопал. Затем, для создания алиби, он взял документы детей из детского сада и попытался уехать с младшим сыном в другую страну. Ему это не удалось. Вернувшись домой, он сообщил о пропаже девочки. По факту исчезновения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

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