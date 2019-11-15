Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой

Крымские следователи задержали жителя села Кропоткино, подозреваемого в убийстве его пятилетней падчерицы. Об этом в пятницу, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 ноября мужчина заявил в правоохранительные органы об исчезновении ребенка. По его словам, он уехал из дома с младшим сыном и запер девочку дома одну. А когда вернулся — дверь была открыта изнутри, а падчерицы в доме не оказалось. Ее начали искать в населенном пункте, но не нашли.

На место происшествия прибыли опытные следователи, криминалисты и эксперты. Совместно с сотрудниками МВД был отработан ряд версий, к поиску привлекли волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт Крым», неравнодушных жителей, добровольцев из других регионов.

Вскоре эксперты-криминалисты установили причастность отчима девочки к ее исчезновению. В ходе допроса он признался в убийстве ребенка. По его словам, он убил пятилетнюю падчерицу 12 ноября, вывез тело из дома и закопал неподалеку. После этого, чтобы создать алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался уехать с младшим сыном в другую страну. Этого сделать не удалось, и, вернувшись домой, он сообщил о пропаже девочки. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Как рассказал ранее глава Раздольненского района Андрей Захаров, тело пятилетней девочки нашли в канаве, оно было закопано. По факту исчезновения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

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