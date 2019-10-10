Девятилетнего американца обвинили в убийстве пяти человек

Девятилетнего ребенка в американском штате Иллинойс обвинили в убийстве пяти человек: он поджег дом, в котором находились трое детей и двое взрослых. Об этом 9 октября сообщило NBC News.

Известно, что пожар произошел в ночь на 7 апреля в трейлерном парке Тимберлайн в 150 километрах от Чикаго, столицы штата. В результате поджога погибли 34-летний мужчина, 69-летняя женщина, двое двухлетних и один годовалый ребенок. Деталей и подробностей инцидента не раскрывают — говорится лишь о том, что обвиняемый, возможно, приходился жертвам родственником

Защита полагает, что такие обвинения в адрес ребенка — слишком серьезная мера. По данным Associated Press, человека такого возраста не обвиняли в массовом убийстве с 2006 года.

По словам обвинения, доказан факт того, что ребенок специально устроил поджог — остается вопросом, действительно ли он намеревался убить жителей дома.

По законам штата, дети младше 10 лет не могут быть обвиняемыми на открытых судебных слушаниях. Сообщается, что малолетнего подозреваемого не арестовывали.

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