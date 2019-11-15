Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки собирался судиться за нее с матерью

Мужчина, задержанный за убийство пятилетней падчерицы, собирался судиться за нее и младшего сына с матерью, которая хотела разводиться. Об этом рассказала знакомая семьи, передает телеканал «360».

По словам соседей пары, мать девочки работала в Китае и приезжала в село Кропоткино месяц назад. Женщина хотела забрать детей туда, но муж не позволил ей это сделать — младший ребенок у них общий. Жена не могла подать на развод, так как у нее временная регистрация по месту жительства в Китае — ей пришлось вернуться туда и заниматься оформлением необходимых документов.

Соседи семьи также рассказали, что подозреваемый в убийстве был нелюдимым и ни с кем не общался, его редко видели. Как пишет телеканал «360», мужчина нигде не работал и пользовался картой, принадлежавшей матери девочки.

Ранее сообщалось, что отчим убитой в Крыму пятилетней девочки сам воспитывал ее и двухлетнего брата — дети ходили в сад «в чистом и опрятном виде». При этом детей одевали очень легко. Когда воспитатели поинтересовались, почему дети ходят без теплой одежды, отчим ответил, что закаливает их, чтобы «укрепить здоровье».

Семья пятилетней девочки из Крыма, тело которой обнаружили в канаве, не состояла на учете в органах опеки и по делам несовершеннолетних. В семье было двое детей — пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. В администрации уточнили, что младший брат девочки находится в детской больнице с бронхитом. Мать девочки должна приехать в Крым из Китая 15 ноября.

15 ноября крымские следователи задержали жителя села Кропоткино, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы. Мужчина заявил об исчезновении ребенка 13 ноября. Он утверждал, что уехал с младшим сыном и запер девочку, а когда приехал обратно, дверь была открыта изнутри и ребенка в доме не оказалось. Поиски ни к чему не привели.

Вскоре эксперты-криминалисты установили, что к исчезновению девочки причастен отчим. Мужчина признался, что убил ребенка 12 ноября, вывез тело и закопал. Мужчина попытался покинуть страну с младшим ребенком, но ему это не удалось — тогда он заявил об исчезновении девочки. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

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