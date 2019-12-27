Россиянин на глазах у детей до смерти избил пожаловавшуюся на угрозы жену

Житель города Юрга в Кемеровской области осужден на 8 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за убийство на глазах у детей жены, которая ранее жаловалась в полицию на угрозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2018 года женщина пришла домой ночью пьяная, из-за чего супруг разозлился и начал избивать ее. Сначала он бил руками и ногами, потом стал наносить удары попавшимися под руку кочергой, трубой и металлическим совком. В итоге россиянка потеряла сознание, муж вызвал скорую. Приехавшие медики констатировали смерть.

После задержания кузбассовец объяснил, что жена часто пила и его это злило. В последний раз он не смог сдержать эмоций. «Тайга.Инфо» со ссылкой на материалы дела указывает, что на суде обвиняемый говорил о запоях супруги. По его словам, иногда она бросала детей и уходила из дома, пропивала деньги. На этой почве происходили конфликты и драки. Последний раз женщина не пила больше трех месяцев, и, когда пришла выпившая, произошла ссора, закончившаяся избиением.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшей было более 100 ударов по жизненно важным органам. По результатам психолого-психиатрического тестирования мужчина признан вменяемым. Избивая супругу, он отдавал отчет своим действиям. Он также заявил, что не хотел убивать ее. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел «аморальное поведение» погибшей.

В момент происшествия в доме были четверо детей. Их поместили в детский дом.

«Необходимо отметить, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — говорится в сообщении Следственного комитета. При этом «Тайга.Инфо» отмечает, что за полгода до смерти женщина сообщала об угрозах со стороны мужа, в полиции отказались возбуждать уголовное дело. Вместо этого родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей за то, что мать злоупотребляла спиртным и уходила из дома, а отец устраивал скандалы в присутствии малолетних.

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