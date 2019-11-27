Россиянка колготками задушила избивавшего ее мужа и сбросила труп в канализацию

В Воробьевском районе Воронежской области местная жительница колготками задушила оскорблявшего и избивавшего ее мужа после очередной ссоры. Труп она сбросила в вырытую мужчиной канализационную яму во дворе, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, в июне этого года мужчина вернулся домой в нетрезвом виде и стал оскорблять жену. Она дождалась, пока муж уснет, и связала его. Вскоре супруг проснулся и стал угрожать женщине, после чего она несколько раз обмотала зимние колготки вокруг шеи мужа и стала затягивать их, пока он не перестал сопротивляться. Тело мужа воронежанка сбросила в канализационную яму и засыпала ее.

Вскоре после преступления женщина встретила свекровь. Та спросила у нее, бросил ли ее сын пить, на что воронежанка ответила, что он ушел из дома. Тогда мать погибшего подала в полицию заявление о пропаже сына.

В разговоре с изданием убившая мужа женщина пояснила, что он регулярно избивал и оскорблял ее. Кроме того, мужчина много пил и часто не приходил ночевать. Домой он возвращался утром в нетрезвом виде и заставлял свою жену ходить ему за сигаретами и алкоголем в магазин. Уточняется, что в последние полгода к семейной паре часто приезжали полицейские.

Женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

Ранее «Медиазона» и «Новая газета» подсчитали, что 79 процентов россиянок, осужденных за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК) в 2016-2018 годах, защищались от домашнего насилия. Еще 52 процента женщин судили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (часть 4 статьи 111 УК). В обоих случаях обвиняемым грозит до 15 лет заключения.

Депутаты Госдумы готовят проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. В нем будут прописаны в том числе пункты о преследовании и защитном ордере от агрессора.

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