Большинство осужденных за убийство россиянок защищались от домашнего насилия

Большинство россиянок (79 процентов), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК), защищались от домашнего насилия. Еще 52 процента женщин были осуждены за оборону по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Об этом сообщают издания «Медиазона» и «Новая газета», которые совместно проанализировали более четырех тысяч приговоров по двум статьям.

Отмечается, что в обоих случаях обвиняемым грозит до 15 лет заключения. Наказание по части 1 статьи 108 УК («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») составляет до двух лет заключения. «В этом случае женщинам зачастую приходится сидеть в тюрьме лишь потому, что они не могут защититься от агрессоров голыми руками», — говорится в материале.

Материалы по теме «Избитая голышом выбежала на улицу» Почему в России домашние тираны бьют жен, детей и стариков — объясняет полицейский

Изучив 1,5 тысячи приговоров 2011-2018 годов об убийствах при превышении необходимой обороны, журналисты выяснили, что большинство женщин осудили за защиту от партнеров и родственников мужского пола. Так, 83 процента женщин защищались от мужей и сожителей, 8 процентов — от других родственников мужского пола. Осужденные по этой статье мужчины оборонялись от партнерш в трех процентах случаев. Большинство (67 процентов) защищались от других знакомых мужчин, а еще 18 процентов оборонялись от родственников, которые почти во всех случаях были мужчинами.

В 97 процентах приговоров женщинам, проанализированных журналистами, орудием убийства был кухонный нож. Как пояснил бывший следователь, пожелавший остаться анонимным, следователям проще и выгоднее расследовать подобные преступления как убийство, а не как самооборону или превышение ее необходимых пределов.

Материалы по теме «Насилие вдруг стало нормой» Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их

Адвокат Елена Соколова рассказала, что чаще всего судьи, обвинители и адвокаты обвиняют подсудимую в том, что она сама довела ситуацию до «трагической развязки». По ее словам, в заключениях психиатрических экспертиз часто говорится, что состояние женщины нельзя считать аффектом, потому что «насилие для нее носило системный характер», она должна была к нему привыкнуть. Кроме того, Следственный комитет и прокуратура не хотят учитывать ситуацию домашнего насилия, которая привела к убийству.

19 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в официальном ответе российского правительства ЕСПЧ сказано, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличены», а мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку «находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». В ответ на публикацию Минюст России заявил, что его ответ ЕСПЧ относительно уровня домашнего насилия был искажен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru