Матвиенко раскрыла цель законопроекта о домашнем насилии

Законопроект о домашнем насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, потому что в законодательстве достаточно мер наказания за них. Цель документа — профилактика и недопущение таких правонарушений. Детали работы над документом раскрыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Матвиенко пояснила, что закон предусматривает оказание психологической поддержки, а также создание кризисных центров. Предусмотренные процедуры, по ее словам, будут касаться всех жертв бытового насилия.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал законопроект о домашнем насилии, заявив, что попытки принять его разрушают институт семьи. Отвечая на вопрос об изъятии детей из российских семей в Европе, чеченский лидер пояснил, что в большинстве случаев вина лежит на самих родителях.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин осудил насилие в семье. По его словам, нужно все хорошо проанализировать, потому что часть правонарушений можно предотвратить и в рамках действующего уголовного законодательства. Президент также признался, что не читал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В частности, виновных в семейном насилии предлагается ставить на профилактический учет. Сторонники законопроекта считают, что в действующей редакции законопроекта есть много недочетов, к примеру, они критикуют понятие «содействовать примирению».

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