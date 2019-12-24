Кадыров назвал закон о домашнем насилии причиной разрушения семей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал законопроект о домашнем насилии, который сейчас проходит этап обсуждения в Совете Федерации. По его словам, попытки принять этот закон разрушают институт семьи, пишет «Грозный-информ».

«То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются: выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком», — сказал Кадыров на пресс-конференции.

Материалы по теме «Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет» В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?

Отвечая на вопрос об изъятии детей из российских семей в Европе, чеченский лидер пояснил, что в большинстве случаев вина лежит на самих родителях. «К примеру, разведенная женщина вместе с детьми уезжает за рубеж, там выходит замуж, начинаются споры, и ей уже не до детей», — уточнил политик.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин осудил насилие в семье. Он признался, что не читал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который сейчас дорабатывают для внесения в Госдуму в январе. По его словам, нужно все хорошо проанализировать, потому что часть правонарушений можно наказать и в рамках действующего уголовного законодательства.

В действующей редакции проекта закона виновных в семейном насилии в том числе предлагается ставить на профилактический учет. Документ критикуют в РПЦ, считая, что он автоматически делает обвиняемого виновным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!