Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства признался, что документ не читал, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ему все рассказала.

Путин подчеркнул, что он против насилия. По его словам, это признак низкого уровня культуры, если кто-то качает права при помощи кулаков.

Необходимо проанализировать возможные последствия от принятия соответствующего законопроекта и уже потом принимать решение, сказал он. В то же время президент напомнил, что за часть правонарушений можно наказать и в рамках действующего уголовного законодательства.

9 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В частности, виновных в семейном насилии предлагается ставить на профилактический учет. Сторонники законопроекта считают, что в действующей редакции есть много недочетов, к примеру, критикуется понятие «содействовать примирению».

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