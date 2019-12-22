Священников призвали бороться с домашним насилием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников лично принимать участие в борьбе с домашним насилием. Его слова передает «Интерфакс».

«Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы», — заявил патриарх. По его словам, своей работой священники могут радикально изменить отношения в семьях, где есть подобные проблемы.

Патриарх также отметил, что ознакомился с аргументами сторонников и противников законопроекта о домашнем насилии. Однако, по его мнению, от совершения преступлений человека удерживает не закон, а «любовь к жене, детям».

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«Эти факторы определяются не законодательством, о котором люди мало что знают, а нравственным состоянием», — подчеркнул Кирилл. Именно по этой причине бороться с насилием в семьях должна в первую очередь РПЦ, чтобы людям «в голову не приходило нарушать закон», добавил он.

29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В частности, виновных в семейном насилии предлагается ставить на профилактический учет. Сторонники законопроекта считают, что в действующей редакции есть много недочетов, к примеру, они критикуют понятие «содействовать примирению».

В РПЦ выступили против закона. Отмечалось, что законопроект содержит «целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым». Кроме того, по мнению представителей РПЦ, закон может поразить граждан в их правах. Патриарх Кирилл призвал россиян отнестись к законопроекту «с очень большой осторожностью».

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