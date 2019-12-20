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Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о домашнем насилии

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Оксана Пушкина
Оксана Пушкина

Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца января. Сроки назвала зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей и соавтор документа Оксана Пушкина, передает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

«Законопроект обсуждался и продолжает обсуждаться в Совфеде и в Госдуме, Совет Федерации очень серьезно относится к комментариям населения. (...) Мы дорабатываем текст законопроекта», — сказала она.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президента Владимира Путина спросили о его позиции относительно данной законодательной инициативы. Глава государства заявил, что документ не читал, но узнал его содержание от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Российский лидер подчеркнул, что он против насилия, однако перед внесением изменений в законодательство следует все тщательно проанализировать.

9 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В частности, виновных в семейном насилии предлагается ставить на профилактический учет. Сторонники законопроекта считают, что в действующей редакции есть много недочетов, к примеру, они критикуют понятие «содействовать примирению». В РПЦ считают недопустимым, что в проекте закона обвиняемый автоматически становится виновным.

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