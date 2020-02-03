Пьяный россиянин изнасиловал жену на глазах несовершеннолетних дочерей

В Петербурге пьяный местный житель изнасиловал жену на глазах двух дочерей пяти и десяти лет. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на агентство «Журналистские расследования».

Отмечается, что в ночь на 2 февраля в полицию позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что ее отчим пришел домой пьяный, ругается матом и избивает мать. Свидетелями стали ее несовершеннолетние сестры.

Жена нападавшего рассказала полицейским, что муж не только избил ее, но и изнасиловал на глазах у детей. Против него возбудили два уголовных дела, в том числе по статье 135 УК («Развратные действия»), так как за изнасилованием наблюдали несовершеннолетние.

Ранее житель Алтайского края попытался задушить жену и угрожал ей убийством за просьбу убраться дома. Успокоившись, он отпустил жену и вышел во двор. Воспользовавшись отсутствием мужа, женщина вызвала полицию. Мужчина объяснил свой поступок неприязненным отношением к потерпевшей. Против него возбудили уголовное дело по статье 119 УК («Угроза убийством»).

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