Россиянин убил партнершу за нежелание рожать ребенка

Житель Крутихинского района Алтайского края убил партнершу за нежелание рожать от него ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в ноябре 2019 года мужчина, будучи в пьяном состоянии, ударил ножом свою 34-летнюю сожительницу. От полученных травм она умерла.

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Мужчина признал вину, уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») направили в суд.

Ранее сообщалось о том, что пьяный житель Петербурга изнасиловал жену на глазах дочерей пяти и десяти лет. В полицию об этом сообщила их старшая, 14-летняя, сестра. Против мужчины возбудили два уголовных дела, в том числе по статье 135 УК РФ («Развратные действия»), так как за изнасилованием наблюдали несовершеннолетние.

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