Убивший пристававшего к детям педофила россиянин частично оплатил его похороны

Житель Уфы Владимир Санкин, до смерти избивший пристававшего к детям педофила, сожалеет о случившемся и частично оплатил его похороны, рассказала его жена Полина Наумова. Аудиозапись разговора с ней опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

«Мы помогли, чем смогли, на похороны его родственникам какую-то сумму выделили и принесли свои соболезнования», — сказала она.

По ее словам, супруг не думал совершать убийство, а пытался помочь ребятам, которые обратились к нему. Наумова добавила, что муж не первый раз приходил на помощь. Так, полтора года назад он участвовал в спасении людей во время пожара в жилом доме.

Женщина отметила, что находящийся под домашним арестом Санкин очень сильно переживает из-за случившегося. Из-за стресса у него начались проблемы с сердцем.

30 января во дворе к мужчине подошел 14-летний мальчик и сказал, что незнакомец пристает к нему и его другу. Тот пошел разбираться, завязалась драка. Санкин избил 54-летнего педофила, в том числе палкой по голове. Пострадавший скончался по пути в больницу. На уфимца завели дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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