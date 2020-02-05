Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел в одном из домов на севере столицы. 11-летняя девочка возвращалась домой с прогулки и зашла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Там он снял штаны и начал приставать к школьнице, но та не растерялась и ударила его между ног самокатом.

Мужчина от неожиданности отступил и оказался на лестничной площадке, а девочка нажала на кнопку закрытия дверей и поехала на свой этаж. Она рассказала о случившемся маме, и та вызвала полицию.

Педофила вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что он служит в полку по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий подмосковного главка МВД и в тот день возвращался из ведомственного госпиталя на Новой Ипатовке. Сотрудник проходил комиссию и посещал психиатра — врачи признали его полностью здоровым и годным к службе.

После случившегося полицейского уволили, в отношении него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

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