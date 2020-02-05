Полицейский помог замначальника тюрьмы избежать наказания за пьяную езду

В Челябинской области заместитель начальника полиции по охране общественного порядка стал фигурантом уголовного дела за то, что помог заместителю начальника тюрьмы избежать наказания за пьяную езду. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Znak.com.

По данным источника издания, инспекторы ДПС остановили в Верхнеуральске автомобиль заместителя начальника местной тюрьмы, который оказался за рулем с признаками алкогольного опьянения. Сотрудник управления ФСИН отказался проходить освидетельствование на месте, и полицейские составили на него протокол.

Через некоторое время о случившемся узнал замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Верхнеуральскому району и дал сотрудникам указание представить на медосвидетельствование постороннего человека, который оказался трезв. Очевидцем произошедшего стал другой сотрудник и передал все коллегам из службы собственной безопасности областного главка МВД.

В результате в ведомстве провели проверку и передали материалы в Следственный комитет, который возбудил в отношении полицейского уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил его под домашний арест, фигурант дела не признал вину в совершении преступления.

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