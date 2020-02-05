Российский полицейский избил бейсбольной битой мужа своей подруги

В Череповце (Вологодская область) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в избиении бейсбольной битой мужа своей подруги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, сотрудник дежурной части отдела полиции вечером 30 декабря 2019 года вооружился бейсбольной битой и отправился к дому своей подруги, которая поссорилась с мужем. Обвиняемый поехал сначала на такси, а затем его подвез приятель на своей машине.

Женщина была сослуживицей полицейского, она позвонила ему, чтобы позвать на помощь, когда ее стал избивать муж, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, добравшись до нужного места, полицейский увидел на улице супруга подруги, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого обвиняемый стал битой наносить множественные удары по голове и телу потерпевшего. После избиения полицейский скрылся с места происшествия.

Пострадавшего мужчину нашли на улице соседи и вызвали скорую помощь. Позже они рассказали, что капюшон его куртки изнутри был пропитан кровью. Потерпевшего госпитализировали, врачи диагностировали у него открытую проникающую черепно-мозговую травму, его прооперировали, и еще на протяжении двух недель он находился в коме.

В ходе расследования была установлена причастность к избиению сотрудника полиции. Его задержали, но он категорически отрицал свою вину в избиении мужчины. Обвиняемый и его приятель, подвозивший его на место преступления, скрыли факт применения биты, однако следователи разыскали таксиста, и тот сообщил, что подвозил полицейского с этим предметом в руках.

После предъявления собранных следствием доказательств фигурант дела признался в содеянном полностью. Следственный комитет опубликовал видео со следственным экспериментом. На кадрах обвиняемый показывает, как наносил удары потерпевшему.

Полицейского уволили со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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