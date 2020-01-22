Жену арестованного за избиение детей битой россиянина отправили в СИЗО

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО местную жительницу Татьяну Бердникову, обвиняемую в систематическом избиении шестилетней падчерицы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Женщину обвинили в истязании — «причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего». Она просила избрать ей домашний арест или запрет общения с детьми. Ее арестовали на два месяца.

19 января в СИЗО отправили мужа петербурженки Максима Бердникова, который также обвиняется в истязании. Следователи возбудили в отношении супругов Бердниковых несколько уголовных дел. Их заподозрили в истязании девочки 2015 года рождения и мальчика 2014 года рождения, которого Бердников избивал из «личной неприязни». Бердниковы систематически избивали девочку руками и ногами, а также использовали бейсбольную биту. Кроме того, девочке вовремя не оказали медицинскую помощь, из-за чего у нее образовалась инфицированная рана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru