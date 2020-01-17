Наголо обривший шестилетнюю дочь россиянин объяснился

Житель Санкт-Петербурга, который таскал шестилетнюю дочь за волосы, обрил ей голову и попытался вырвать зубы, издевался над девочкой из-за того, что та слишком похожа на его бывшую жену. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МВД.

Так, петербуржец рассказал инспектору по делам несовершеннолетних, что не испытывает любви к дочери и давно хотел от нее избавиться, поскольку та слишком напоминала свою мать. Он не решался просто отказаться от ребенка, поскольку имеет от второго брака еще двоих, которых при таком развитии событий у него также могли забрать.

По данным МВД, впервые девочку госпитализировали с ушибами в декабре прошлого года. По результатам проверки выяснилось, что отец регулярно бил дочь и таскал ее за волосы. Удары палкой, которые он наносил девочке, спровоцировали энурез (недержание мочи — прим. «Ленты.ру»).

По информации издания, в отношении отца ребенка возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. В отношении мачехи девочки, матери двоих других детей отца-истязателя, возбудили дело по статье об истязании. Всех троих детей изъяли из семьи.

Об истязании девочки стало известно в конце 2019 года, когда она поступила в больницу с многочисленными травмами и ушибами. Выяснилось, что отец девочки и его сожительница систематически истязали ребенка. Девочка попала в больницу после того, как отец избил ее палкой из-за того, что она не успела дойти до туалета. При этом, пишет RT, перед этим ребенка связали веревкой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru