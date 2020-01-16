Россиянин обрил наголо шестилетнюю дочь, связал и избил ее палкой

Житель Санкт-Петербурга таскал шестилетнюю дочь за волосы, обрил ей голову и попытался вырвать зубы. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на управление МВД по городу.

По информации телеканала, об инциденте стало известно 15 декабря 2019 года, когда девочка поступила в больницу с многочисленными травмами и ушибами. Выяснилось, что отец девочки и его сожительница систематически истязали ребенка. Она попала в больницу после того, как отец избил ее палкой из-за того, что она не успела дойти до туалета. При этом, пишет RT, перед этим ребенка связали веревкой.

Находившиеся в больнице взрослые попытались помочь девочке, купили ей одежду и зубную щетку. По их словам, до этого у ребенка было только платье, которое принесла медсестра, и обувь не по размеру. В больнице также попытались связаться с органами опеки, но на их обращение ничего не ответили.

16 декабря против отца девочки возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). По предварительным данным, в семье также есть ребенок младше года и четырехлетний мальчик, его забрали в отделение медико-социальной помощи.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Калмыкии до смерти забил пятилетнего пасынка-инвалида на почве личной неприязни. Мужчина нанес ребенку множественные удары по голове, туловищу и конечностям, мальчик умер на месте. Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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