Пьяный россиянин забил до смерти пасынка-инвалида

Житель поселка Ики-Бурул в Калмыкии насмерть забил пятилетнего пасынка-инвалида «на почве личной неприязни». Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 14 января мужчина был пьян и несколько раз ударил мальчика по голове, туловищу и конечностям. Ребенок умер на месте происшествия.

Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего заведомого для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Ранее сообщалось, что житель Камчатского края выстрелил в голову сыну своей сожительницы, который вступился за мать после их очередного конфликта, — мужчина регулярно жестоко обращался с ней. Против мужчины завели дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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