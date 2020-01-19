Россиянина отправили в СИЗО за избиение своих детей бейсбольной битой

Житель Санкт-Петербурга Максим Бердников отправлен в СИЗО до 16 марта: он обвиняется в истязании собственных детей — шестилетней дочери и четырехлетнего сына. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов города.

Бердников арестован по решению Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга. Мужчина обвиняется в истязании — причинении физических и психических страданий побоями, причем в отношении заведомо несовершеннолетних.

Ранее следствие возбудило ряд уголовных дел в отношении самого Бердникова и его жены: их заподозрили в истязании девочки 2014 года рождения и мальчика 2015 года рождения, чьим отцом является глава семейства. Как считают следователи, фигуранты дел систематически избивали девочку руками и ногами, а также, предположительно, использовали для этого бейсбольную биту.

Как отмечает следствие, из-за того, что девочке не была своевременно оказана медицинская помощь, у нее образовалась инфицированная рана. Избиениям также подвергался мальчик — сын Бердникова.

17 января сообщалось, что житель Санкт-Петербурга, который таскал шестилетнюю дочь за волосы, обрил ей голову и попытался вырвать зубы, издевался над девочкой из-за того, что та слишком похожа на его бывшую жену.

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