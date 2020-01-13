Мальчик с вросшей в колени гречкой останется с одобрившей истязания матерью

Восьмилетний мальчик из Омска, которого отчим заставлял стоять коленями на гречке, останется с матерью Алиной Юмашевой — ее не лишили родительских прав и не ограничили в них. При этом он будет ходить в школу и каждый день посещать интернат. Об этом рассказал руководитель школы-интерната №5 Евгений Пузанов, передает NGS55.

Пузанов добавил, что за состоянием мальчика ежедневно наблюдают психологи. Он также сообщил, что ребенок уже адаптировался, свободно общается со сверстниками и не испытывает стресса.

Об истязании мальчика отчимом Сергеем Казаковым стало известно 12 декабря 2019-го. Он заставлял ребенка часами стоять на гречке, в результате чего крупа вросла в колени мальчика. Юмашева одобряла такие способы воспитания, заявив, что сама пробовала постоять на гречке и ей было не больно.

19 декабря мать Юмашева заявила, что хотела бы воспитывать его сама. Уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что у семьи удовлетворительные условия проживания, и добавила, что у Юмашевой с сыном доброжелательные отношения.

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