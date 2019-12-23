Детский омбудсмен раскрыла судьбу мальчика с вросшей в колени гречкой

Восьмилетнего мальчика из Омской области, в колени которого вросла гречка, перевели в интернат. Судьбу ребенка в интервью в передаче «Поздняков» на НТВ раскрыла детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, ребенок все равно хотел остаться дома.

По мнению Кузнецовой, если мальчик хотел остаться с мамой, это значит, что для него насилие стало нормой. Она раскритиковала чиновников, которые отдали ребенка матери, которая была фигуранткой уголовного дела.

19 декабря мать мальчика Алина Юмашева заявила, что хотела бы воспитывать его сама. Уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что у семьи удовлетворительные условия проживания, и добавила, что у Юмашевой с сыном доброжелательные отношения.

Ранее стало известно, что предприниматель из Сургута собрался содержать приемную семью мальчика и выразил готовность оплатить новогодние подарки для всех воспитанников интерната, в котором он находится. Бизнесмен добавил, что его компания хотела бы оплатить ребенку образование в университете.

Об истязании мальчика стало известно 12 декабря, это делал его отчим Сергей Казаков. Он заставлял ребенка часами стоять на гречке. Юмашева не возражала против таких способов воспитания, заявив, что сама пробовала постоять на гречке, и ей было не больно.

В отношении Юмашевой и Казакова возбудили уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК. Родители мальчика отказались считать наказание истязанием и пыткой. Они не согласились с такой квалификацией и признали вину лишь частично.

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