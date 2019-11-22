Россиянин три раза ударил бывшую девушку ножом в грудь и бросил в лесу

Жительница иркутского города Железногорск-Илимский Татьяна Боркина выжила после нескольких ножевых ранений, которые нанес ей бывший молодой человек. Видео с рассказом девушки опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

По словам пострадавшей, он угрозами заставил ее сесть в машину и вывез в лес. Там мужчина избил Боркину, в том числе ногами по голове, после чего сказал, что сейчас будет добивать ее бейсбольной битой или ножом. Он сходил за оружием, вернулся и три раза ударил ее в грудь, каждый раз прокручивая лезвие. Пострадавшая начала терять сознание, и злоумышленник, решив, что она умирает, уехал.

Боркина пролежала в лесу примерно 15 минут, потом со сломанными ногами и пробитым легким проползла около 300 метров к дороге. Там ее подобрал и отвез в больницу проезжавший мимо водитель.

Несколько дней девушка пролежала в коме. После разговора с нападавшим полицейские не стали возбуждать дело.

Ранее мужчина уже нападал на бывшую девушку. Она написала заявление, но следователь попросил «понять», что у ее бывшего есть ребенок.

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