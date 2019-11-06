Россиянин сбрил бывшей возлюбленной половину волос за попытку увидеть дочь

В подмосковном Одинцове 30-летняя местная жительница Ярослава приехала на день рождения дочери, которую у нее силой забрал отец ребенка после разрыва, и была обрита им наголо и избита. За встречи с дочерью мужчина требовал два миллиона рублей, а также рассылал интимные фото бывшей сожительницы знакомым и ее нынешнему супругу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По словам женщины, 18 октября она приехала поздравить ребенка и вручить подарок, но ее бывший сожитель закрыл девочку в машине и начал «выяснять отношения» с ее матерью на автостоянке, угрожая ей. «Он подходил все ближе, я старалась держаться на расстоянии, потому что знала, на что он способен. Но он ударил меня внезапно в висок, и я упала на землю. Он сел сверху, стал меня бить руками и ногами по лицу и в грудь, а затем достал машинку и сбрил половину волос, нажим был такой сильный, что он порезал мне висок», — рассказала Ярослава.

Крики женщины услышала проходившая мимо пара. Ей вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы, кровоподтеки на лице и ушиб грудной клетки. «Он приговаривал, что будет возвращать меня мужу по частям», — вспоминает пострадавшая.

По информации издания, Ярослава и Александр перестали жить вместе год назад, но женщина до сих пор не может забрать дочь у бывшего возлюбленного. Ей не помогают ни в органах опеки, ни в суде. Уточняется, что женщина также написала заявление в полицию по факту избиения на парковке, но нападавшего к ответственности так и не привлекли.

«Когда он узнал, что я вышла замуж, постоянно стал слать угрозы, требовал два миллиона, чтобы я могла видеться с дочерью. Я его везде заблокировала, а мой муж пытался мирно решить вопрос с ним. <...> Теперь он шлет угрозы и мои интимные фотографии мужу и знакомым. А полиция никак не хочет на это реагировать. Участковый даже отказывается изымать камеры с парковки на которой меня избили», — добавила пострадавшая.

В июле в Троицке Челябинской области местный житель убил жену ударом ножа на глазах у их восьмилетнего сына в подъезде дома. Он избивал ее на протяжении десяти лет, два месяца назад она подала на развод после попытки мужа ее задушить. У женщины осталось трое детей.

Ранее в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. Об этом РИА Новости заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание.

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