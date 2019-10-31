Двухлетний россиянин защитил мать от домашнего тирана и попал в больницу

В Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу после того, как заступился за мать, которую избивал ее гражданский муж. Об этом сообщает издание Baza.

По словам Юлии Титовой, матери ребенка, побои от своего сожителя Игоря Смолина она терпит регулярно. Так, например, 16 сентября мужчина пришел домой пьяный и напал на нее, но за женщину заступился двухлетний сын — он укусил агрессора за ногу, в результате чего был отброшен в сторону и сильно ударился головой об пол.

О том, откуда у ребенка синяки, мать рассказала врачам в больнице. По информации издания, в отношении Смолина возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

7 июля в Троицке Челябинской области местный житель убил жену ударом ножа на глазах их восьмилетнего сына в подъезде дома. Он избивал ее на протяжении десяти лет, два месяца назад она подала на развод после попытки мужа ее задушить. У Садыковой осталось трое детей.

Ранее в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. Об этом РИА Новости заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание.

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