Дагестанец выследил и зарезал беременную жену и тещу

В дагестанском городе Кизляр местный житель напился, выследил сбежавшую от него беременную жену и зарезал ее и тещу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, 38-летний Мусса и 28-летняя Мадина поженились зимой, но вскоре девушка сбежала от супруга и подала на развод из-за «издевательств и скандалов». Мадина переехала обратно к родителям, но Мусса продолжил угрожать ей побоями даже после развода. Девушка с матерью какое-то время прятались у родственников, но вскоре вернулись домой.

По данным регионального управления МВД, 17 октября пьяный Мусса взломал входную дверь и проник в дом к бывшей жене и ее матери. Там он нанес многочисленные ножевые ранение девушке и 67-летней пенсионерке. Мадина умерла по дороге в больницу, ее мать скончалась на месте.

Как уточняет газета, убийца вызвал своим жертвам скорую и ушел. На место преступления приехали полицейские, Муссу задержали. В отделении полиции мужчина признал вину. Позже выяснилось, что его бывшая супруга была беременна.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

7 июля в Троицке Челябинской области местный житель убил жену ударом ножа на глазах их восьмилетнего сына в подъезде дома. Он избивал ее на протяжении десяти лет, два месяца назад она подала на развод после попытки мужа ее задушить. У Садыковой осталось трое детей. Ее мать уже забрала их к себе и оформляет опекунство.

Ранее в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. Об этом РИА Новости заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание.

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