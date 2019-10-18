Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований

В Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа ради спасения. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

По данным ведомства, 10 октября ночью один из подозреваемых пригласил в квартиру 25-летнюю девушку. Узнав, что мужчин в квартире двое, девушка попыталась уйти, однако они заперли дверь. После этого мужчины около восьми часов насиловали ее.

Утром девушка смогла открыть окно и выпрыгнуть с третьего этажа. При падении она получила тяжелые травмы, добавили в ведомстве.

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Против 32-летнего и 34-летнего мужчин возбудили дела по пункту «а» части 2 статьи 131 УК (Изнасилование, совершенное группой лиц) и пункту «а» части 2 статьи 132 УК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Их арестовали. Отмечается, что они были неоднократно судимы.

Ранее две жительницы Дагестана убили мужчину, изнасиловавшего одну из обвиняемых. Пострадавшая от насилия девушка запланировала убийство и обратилась за помощью к родственнице. В той же квартире они связали руки спящему мужчине и задушили его проводом от зарядного устройства для мобильного телефона.

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